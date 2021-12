Dia de Iemanjá movimenta o Rio Vermelho com festas

A próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, é Dia de Iemanjá. Bares e ruas do Rio Vermelho vão ficar repletos de pessoas que vão homenagear a rainha do mar. Alguns, possuem programação especial para a ocasião, confira as festas que vão animar o dia:

Enxaguada de Yemanjá, com Carlinhos Brown, Vanessa da Mata, Luiz Caldas, Danilo Caymmi, Margareth Menezes e Mukindala

Local: Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe) – Rio Vermelho, às 16h

Quanto: R$ 60 (pista) e R$ 120 (área vip)

Oferenda Musical com Rafael Pondé, Los Baganas e DJ

Local: Loja Midialouca – Rua Fonte do Boi, nº 81, às 15h

Quanto: Entrada Franca

Feijoada para Iemanjá com Ana Mametto e a banda Samba Maria

Local: Botequim São Jorge - Rua Borges Reis, 160 - Rio Vermelho, às 12h

Quanto: Feijoada + Couvert: 70 reais (bebida não inclusa)

Festa de Iemanjá com Água Fresca e Amigos do Samba

Local: Caranguejo do Baiano (Rio Vermelho), às 13h

Quanto: R$ 90 (mulher) / R$ 120 (homem) – Serviço All Inclusive (Feijoada, Cerveja, Água e Refrigerante)

Festa pro Mar by San Sebastian com É o Tchan e Babado Novo

Local: San Sebastian, às 14h

Quanto: R$ 50 (www.sympla.com.br)

