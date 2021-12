Dia das Crianças traz programação para todos os gostos

No final de semana marcado pela comemoração do Dia das Crianças, a cidade é tomada pela ludicidade do mundo infantil e traz opções de lazer indicadas para todos que ainda conservam aquele desejo incontrolável de se divertir.

No Museu da Criança de Patamares, os doutores-palhaços dos Terapeutas do Riso levam esquetes cômicas para os pequenos através do projeto Pinguinho Solidário, que também traz a performance do grupo PIM, o Projeto de Iniciação Musical sediado em Fazenda Coutos III.

Já nos palcos de teatro, o público poderá conferir os espetáculos A Era do Gelo, no Sesc - Casa do Comércio, uma adaptação dos filmes de animação homônimos que fizeram sucesso entre os pequenos, Pedro e o Lobo, apresentado pelo BTCA e OSBA no TCA, além dos clássicos infantis de Gil Santana: Os Três Porquinhos, O Gato de Botas, O Mágico de Oz, Branca de Neve e Os Sete Anões.

O teatro Gamboa Nova também preparou programação especial, que inclui as apresentações da Banda Dó Ré Me Faz, sempre às quartas, além da volta das Leiturinhas Musicadas com Os Músicos de Bremen, no dia 19. No mesmo teatro, será promovido o Papinho Filosófico, uma conversa descontraída sobre a atualidade com os pequenos.

Para quem prefere os musicais, a dica é o espetáculo Dançando na Broadway, com trechos de peças como Cats, O Rei Leão, Mary Poppins e O Homem Aranha.

Festival Xistinho

Um dos destaques entre os eventos é o Festival Xistinho, cuja programação inclui teatro, com a apresentação de A História que a Manhã Contou ao Tempo, no sábado e domingo, além de oficinas de HQ, jogos e brincadeiras.

Nesta sexta, 11, em sua estreia, esse festival traz a Orquestra Pedagógica Experimental (OPE - Neojiba), formada por crianças de até 12 anose regida por um jovem de 17, que apresentam obras como Tema de Harry Potter, de John Williams, Gipsy Overture, de Merle J. Isaac, e o arranjo de Fred Dantas para a Suíte do Pescador(Minha Jangada), de Dorival Caymmi.

Lazer lúdico

Os museus da Dimus também entraram na brincadeira com a exibição do filme Rio, dia 22, no Museu Tempostal, e a apresentação do Grupo Sorrisos de Palhaços e da banda infantil Sem Título neste sábado, 12, a partir das 14h, no Palacete das Artes.

Já nos shoppings, os destaques são para a oficina gratuita de pintura de quadros, no Salvador Shopping, e a mostra As Cores de Romero Britto, que exibe até hoje e traz releituras de obras do artista feitas por crianças.

O dia oficial será comemorado no Pelourinho com a apresentação do grupo musical PUMM - Por Um Mundo Melhor e do grupo Canela Fina, às 16h e 17h, respectivamente, com entrada franca.

Para os recém-chegados na adolescência, que preferem algo mais badalado, o filho de Magary Lord, Juninho Lord, faz sua estreia neste sábado, 12, no evento E aí, Beijou?.

Já os mais adultos também podem relembrar a fase através do evento Cena de Cinema, no qual a banda Herbert & Richard toca canções de filmes que marcaram gerações, a exemplo de Pretty Woman, My Girl, Os Saltimbancos Trapalhões e Lua de Cristal.

