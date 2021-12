Dia das Crianças em Salvador tem programação variada

No feriado prolongado do Dia das Crianças, em Salvador e Região Metropolitana, a programação para a garotada é extensa. Os eventos, que começam neste sábado, 10, e seguem até a segunda-feira, 12, trazem muita música, teatro e brincadeiras, entre outras atividades.

Música

No sábado, a partir das 20h, a alegria está garantida com o show do Grupo Pé de Moleca. As três arte-educadoras e musicistas Tati Menezes (trio Fuxiqueiras), Ana Luísa Barral (Une Versos) e Sol apresentam canções da cultura popular e de origens africanas, indígenas e europeias, no Espaço Xisto, nos Barris. Um adulto e uma criança pagam R$ 20 por um ingresso.

Barra Hall, localizado no bairro da Barra, recebe Anitta, no domingo, 11. A cantora traz para a capital baiana seus maiores sucessos, apresentados no projeto "Show das Poderosinhas". A apresentação começa a partir das 14h30 e os ingressos variam entre R$ 65 e R$ 280.

Ainda no domingo, mais um show musical no Espaço Xisto. O Rock'n Family, traz, a partir das 20h, adultos e crianças em cena apresentando clássicos do rock'n roll nacional e internacional. Os ingressos custam R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia.

O grupo Canela Fina traz para o Espaço Caixa Cultural, no Centro, seu espetáculo musical. Falando da importância de se participar das atividades tidas como exclusivamente infantis, eles se apresentam, a partir das 16h, nos três dias do feriadão. Os ingressos custam R$ 8, a inteira, e R$ 4, a meia.

Anitta apresenta o "Show das Poderosinhas" (Foto: Reprodução | Instagram)

Teatro e cinema

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) acontece entre 9 e 18 de outubro, na Rede Cinemark, no shopping Salvador (Caminho das Árvores). Entre as atrações, curtas, médias e longas-metragens, brasileiros e internacionais, mostras especiais e oficinas, além de debates. Os ingressos custam a metade do preço para todos.

No dia 10, às 16h, o espetáculo "O Pequeno Príncipe", da Companhia de Teatro Katapalmas, chega a Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), no Teatro Cidade do Saber (TCS). O enredo é baseado no conteúdo do livro homônimo. As entradas custam R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia.

O Festival Xistinho, no Espaço Xisto, traz a apresentação de três espetáculos infantis. No sábado e no domingo, às 16h, "Paco e o Tempo" chega, contando as peripécias do menino Paco que decide ir atrás do Tempo para descobrir quem é esse senhor tão importante. A montagem traz músicas ao vivo, dança e um texto inédito com caráter bem atual. Os ingressos custam R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia.

O Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do shopping Salvador (Caminho das Árvores), recebe, a partir do dia 10, às 16h, a montagem "A Velha a fiar". O espetáculo musical infanto-juvenil do grupo Teatro Griô, tem como fio condutor histórias de tradição oral tecidas em diferentes tempos e lugares. Os Personagens contam e cantam histórias através de danças, músicas, versos, literatura de cordel e cantigas populares. Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia.

Já no dia 12, às 11h, acontece uma sessão especial e gratuita do espetáculo "O Pequeno Imperador", contando uma história sobre humildade e generosidade, com música e ensinamentos morais para crianças. Pela tarde, encerrando a maratona do feriado prolongado do Xisto, uma sessão da peça "Meninos de Oz", às 17h. Os ingressos custam R$ 10.

O espetáculo ""A Velha a Fiar" é atração no sábado e domingo (Foto: Tânia Soares | Divulgação)

Atividades e exposições

A exposição "Pererê do Brasil" é uma boa escolha para o programa de feriado. Ambientada como a Mata do Fundão, a mostra apresenta os personagens em tamanho ampliado, entre outras peculiaridades em torno da história criada por Ziraldo. A visitação acontece das 9h às 18h, com acesso gratuito, até o dia 29 de novembro.

No domingo, a partir das 9h, é o momento de brincar, desenhar nas paredes e conhecer novos sabores, no Espaço Xisto. Com a Cia. de Revista da Bahia, Rosa Calazans, os quadrinhos "Astronauta", de Lila Cruz, e café regional. No dia 12, o evento se repete, com contação de histórias, desenho e brincadeiras, com a participação de palhaços.

Os personagens do filme "Frozen", são atrações do Le Cirque, na Paralela, nos três dias do feriado prolongado. Além disso, quem for assistir ao show circense poderá se divertir com palhaços, acrobatas, malabaristas, bailarina e globo da morte. No sábado, às 15h, 18h e 20h30. Já no domingo e segunda-feira, às 10h30, 15h, 18h e 20h30.

Com o tema "Casa de Vó", o Memorial Casa do Rio Vermelho programou atividades para o sábado e domingo. Além de mergulhar na história do casal Jorge Amado e Zélia Gattai, o público pode conferir histórias, pinturas com desenhos produzidos pelos alunos da Escola de Belas Artes e brincadeiras no jardim da residência. Sem falar na recepção dos personagens do livro homônimo de Zélia Gattai, com pequenas apresentações.

