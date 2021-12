Dia C da Cultura debate profissionalização de pessoas com deficiência

Para marcar a passagem do mês da acessibilidade, o Dia C da Cultura Acessível vai ser realizado no dia 20, no Espaço Xisto Bahia. O evento, que terá início a partir das 10h, busca enfatizar o protagonismo das pessoas com deficiência no cenário cultural.

Na programação, haverá uma aula aberta com a participação da orquestra do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e uma roda de conversa com o tema 'A profissionalização artística das pessoas com deficiência no cenário cultural'.

O evento conta com a participação de João Lima, Diretor Artístico do Casulo de Artes Inclusivas, Antônio Marques, Coordenador Artístico da APAE - Salvador, Edu O., Professor da Escola de Dança da UFBA e Alexandre Carvalho Baroni, Superintendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef).

O Dia C da Cultura Acessível é uma atualização da Semana Cultural Acessível, já realizada em 2015, 2016 e 2017 no Xisto Bahia.

