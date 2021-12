Deusa do Ébano do Ilê abre inscrições online

Pela primeira vez, o concurso Deusa do Ébano vai ter inscrições online. Quem quiser se candidatar à 37º Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê pode se inscrever no site www.ileaiyeoficial.com, até o dia 14 de dezembro.

As candidatas devem ter entre 18 e 30 anos. A pré-seleção irá acontecer no dia 15 de dezembro, às 18 horas. Já a tão esperada edição 2016 da Noite da Beleza Negra, quando será eleita a nova rainha do bloco Ilê Aiyê, será no dia 16 de dezembro, com show da Band'aiyê e convidados.

A opção de inscrição presencial permanece, devendo as candidatas se dirigirem à Senzala do Barro Preto, sede do bloco Ilê Aiyê, na Ladeira do Curuzu, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, com foto 3/4 ou de corpo inteiro, não sendo aceitas fotos em trajes de praia ou roupa íntima.

A Deusa do Ébano desfila com destaque durante o Carnaval, representa a entidade em eventos sociais e participa de viagens e turnês, acompanhando o Ilê dentro e fora do Brasil. Além disso, tem a missão de levar ao público a consciência sobre ser mulher negra e valorizar suas conquistas na sociedade. O tema do Ilê para o carnaval 2016 é "Recôncavo Baiano".

