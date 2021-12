Detonautas comemoram 20 anos com disco novo

Após três anos do último álbum lançado, o Detonautas Roque Clube quebra o hiato e lança o sexto disco, VI, como o nome já anuncia. O álbum, que é composto por 10 faixas, junto aos 20 anos de estrada do grupo, são o grande mote para a apresentação única que a banda vai realizar nesta quinta, 30, a partir das 20h, na boate Zen, no Rio Vermelho.

Com uma proposta que inova a discografia do Detonautas, VI traz um novo perfil da banda. Canções que trazem uma abordagem social e política mais afetiva, leituras mais maduras das composições e arranjos que experimentam novos ritmos.

"Procurei trazer para esse disco um linguagem mais acessível e menos reativa. Quando se pensa em música de protesto logo se remete a uma melodia com guitarra ou com um vocabulário mais denso e não é o caso desse álbum", conta Tico Santa Cruz, vocalista da banda, sobre o processo de produção do álbum.

A pena presente na capa do novo álbum, para Tico, é a maior mensagem que VI traz. "Vamos ser mais leves, é uma pluma que temos na capa, que traz o que estamos buscando. Ser mais leve não significa não ser responsável e crítico, é no sentido de entender o que está acontecendo e de forma afetuosa mudar", pontua o vocalista.

Bahia

Grande influência no trabalho da banda, Raul Seixas, símbolo do rock baiano, nunca deixa de estar presente no shows e, para Tico, tocar na terra do ídolo é sempre especial.

"A Bahia é um lugar que nos recebe muito bem. É um lugar inspirador. Todas as vezes que vamos para aí é certeza que teremos boas histórias para contar e muitas experiências bacanas que acabam, de alguma maneira, influenciando o nosso trabalho", conta.

A apresentação única que acontece nesta quinta é um presente em primeira mão para o público.

"Esse show está bem próximo do que vamos apresentar na estreia da turnê no Rio. A galera da Bahia vai assistir antes do resto do Brasil", diz.

No repertório, a banda não deixa de trazer os clássicos e as interpretações dos ídolos – como canções de Raul – , além das músicas do novo álbum.

20 anos

Detonautas Roque Clube celebra em 2017 20 anos de estrada e, desde o início, pautou a carreira no mundo virtual. Hoje somam 3,6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Tico Santa Cruz (voz), Fábio Brasil (bateria), DJ Cleston (programações, loops e percussões), André Macca (baixo), Phil (guitarra e vocais) e Renato Rocha (guitarra, violões, teclados e vocais) se tornaram forte representação da Geração 90 do Rock Brasil.

"O rock é um estilo que tem que estar na batalha, não abrimos mão de fazer o trabalho que fazemos desde o começo, de ir para as casas menores e tocar para públicos não tão grandes, para reoxigenar a cena e abrir espaço ", conta Tico sobre a luta do gênero musical.

| Serviço |

Detonautas, Alquimia (abertura) e DJ Rodrigo Fiuzza

Quando: nesta quinta, 30, a partir das 20h

Entrada: R$ 70

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

