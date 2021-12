Destaque criativo da nova MPB, Marcelo Jeneci faz show gratuito em Salvador

O músico paulista Marcelo Jeneci fará um show gratuito no dia 17 de junho, às 11 horas, no Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade.

A apresentação faz parte do projeto Música no Parque, e o repertório será baseado em seu primeiro trabalho autoral “Feito para acabar”, considerado um dos melhores álbuns de 2011.

No show, o multi-instrumentista se divide entre o piano, violão e sanfona – a primeira foi presente de Dominguinhos.

Destaque criativo na chamada nova MPB, Jeneci se descobriu como compositor tardiamente, mas já tem dez anos de carreira e grandes parcerias no currículo, entre elas Chico César, Vanessa da Mata e Arnaldo Antunes.

Em novembro de 2011, o músico esteve em Salvador para uma participação no show da amiga Tulipa Ruiz.

Veja clipe da faixa "Felicidade":

