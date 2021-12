Desfiles do Fashion Rio apresentam cores e transparências

Inverno com cores, transparências, brilho. Foi assim o segundo dia de desfiles desta edição do Fashion Rio, que acontece desde quarta-feira (7) no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (8), o público assistiu aos desfiles das marcas Oestúdio, Filhas de Gaia, Sacada, 2nd Floor e Espaço Fashion.

Primeira a desfilar, a marca Oestúdio trouxe para a passarela uma coleção discreta, com preto e marrom na paleta de cores, e um brilho discreto nas estampas. Nas saias, a marca optou pela assimetria e por pouco volume. Apareceram também tendências como transparência e moulage.

Para o inverno 2013, a Sacada apostou em looks monocromáticos de cores como preto, verde, laranja, amarelo, branco e azul royal. Trouxe também brilho e cinturas marcadas, além de saias fluidas e rodadas.

No desfile da marca Filhas de Gaia, laranja, verde, amarelo, marrom e preto deram o tom da estação. O brilho, o movimento e a assimetria nas peças também foram tendências fortes neste desfile, que trouxe poucas estampas para a passarela.



Já a 2nd Floor apostou numa coleção colegial, com tons pastéis de rosa, azul e amarelo, tudo feito com tecidos leves e transparentes, por vezes sobrepostos. A marca apresentou também suéter de lã sobre vestidos curtos.

Última a desfilar, a Espaço Fashion apostou em cortes a laser, jeans lavados e oversize. Na cartela de cores, a marca trouxe verde, branco, vinho e preto.

Hoje, desfilam R. Groove, Nica Kessler, Andrea Marques, Patachou, Coca-Cola Clothing e Aüslander.

