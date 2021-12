Desfile em shopping de Salvador celebra início da primavera

Neste sábado, 22, a partir das 15h acontece no piso L2 do shopping Barra, em Salvador, um desfile recital em celebração a chegada da estação primavera. A ação intitulada "Estão Voltando As Flores", é uma parceria entre o Colégio ISBA e o Orquidário Bahia.

Durante o evento alunos do ensino fundamental I da instituição interpretarão orquídeas e recitarão poesias que falam de flores e primavera de renomados escritores.

