Desfile do 2 de Julho tem participação de filarmônicas e grupos culturais

O Cortejo do 2 de Julho de 2019 vai contar com apresentação de Bandas Filarmônicas e grupos culturais do interior da Bahia. O desfile cívico, que celebra 196 anos de Independência da Bahia, levará para as ruas de Salvador 10 filarmônicas e 3 grupos de Manifestações de Cultura Popular.

Este ano vão se apresentar no desfile a Sociedade Filantrópica e Recreativa Terpsícore Popular (Maragojipe), Filarmônica 2 de Janeiro de Jacobina (Jacobina), Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana (Cachoeira), Filarmônica 24 de Junho (Jeremoabo), Sociedade Filarmônica Lyra Popular (Belmonte), Filarmônica 5 de Março (Muritiba), Associação Filarmônica Amigos da Música (Wenceslau Guimarães), Filarmônica Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Macaúbas), Sociedade Filarmônica Ramo da Oliveira (Santo Amaro) Associação Filarmônica e C.J. 4 de Janeiro (Itiúba).

Os três grupos culturais que irão se apresentar são oriundos de Salvador, Itaparica e Saubara, são eles: Mãos no Couro (suplente), Caboclos de Itaparica e Chegança dos Marujos Fragata Brasileira.

A saída dos grupos culturais e das bandas filarmônicas para o Cortejo será a partir das 7h do Instituto Central de Educação Isaías Alves (Colégio Iceia), no Barbalho. Somente o Grupo Caboclos de Itaparica sairá da Lapinha, às 8h, em direção ao Terreiro de Jesus.

adblock ativo