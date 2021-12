Desenhos da Turma da Mônica serão exibidos nas manhãs de sábado

A Rede Globo e a Maurício de Sousa Produções fecharam um acordo para exibir na TV aberta e no canal da TV Globo Internacional de produções episódios da Turma da Mônica. O contrato terá duração de três anos e, nesse período, os desenhos, filmes e vinhetas dos personagens da história em quadrinhos irão ao ar nas manhãs de sábado.

Até agora, já estão confirmadas quase 10 horas de programação. Além dos personagens clássicos – Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali –, já estão garantidos episódios do Astronauta, da Turma do Penadinho e da Turma da Mônica Jovem, com animações até em 3D.

O criador do desenho animado não descartou a possibilidades de fazer outros trabalhos com a emissora. “Estávamos namorando há algum tempo. Este é só o começo de um ótimo casamento. A parceria entre duas lideranças como a TV Globo e a Turma da Mônica é algo para se brindar. Com muitos 'Plim-Plins'!”.

Criado na década de 60 por Maurício de Sousa, quando ele ainda era repórter policial da “Folha da Manhã”, o desenho teve como primeiros personagens Franjinha e seu cachorro Bidu. Em seguida, a dupla passou a ter tirinhas nas páginas do jornal. Dez anos depois, com todos os personagens, a Turma da Mônica começou a ser publicada em revistas.

