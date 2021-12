'Desejo saúde e felicidade', declara Liam Hemsworth a Miley Cyrus após separação

Liam Hemsworth decidiu usar as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para falar sobre o fim do casamento com Miley Cyrus. O ator, de 29 anos, compartilhou uma foto de um pôr do sol no Instagram e confirmou as notícias sobre a separação.

"Oi! Apenas uma nota rápida para dizer que Miley e eu recentemente nos separamos e desejo-lhe nada além de saúde e felicidade daqui para frente", escreveu Liam.

O casal oficializou união em dezembro de 2018 e anunciou separação na semana passada, de acordo com uma nota enviada por um representante da cantora à revista People no último sábado, 10.

De acordo com o Enterntainment Tonight, Miley já estaria se envolvendo com outra pessoa após o fim do relacionamento, a blogueira Kaitlynn Carter, com quem foi vista em momentos de carinho.

No perfil oficial dele no Instagram, Liam ressaltou que a serapação do casal é um assunto particular. "Este é um assunto privado e eu não fiz, nem farei, nenhum comentário para jornalistas ou meios de comunicação. Quaisquer citações relatadas atribuídas a mim são falsas. Paz e amor", concluiu.

