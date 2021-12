Desafio das bandas: mais dois grupos são selecionados

As bandas Órbita Móbile e Teenage Buzz são as duas últimas finalistas que vão disputar, no próximo domingo, 7 de dezembro, a grande final do Desafio das Bandas.

Elas venceram neste domingo, 23, a última seletiva e vão concorrer com Levante e Cartel Strip Club, que se classificaram na primeira semifinal, realizada no dia 16, no Portela Café, no Rio Vermelho.

O grupo vencedor da 3ª edição do Desafio das Bandas vai ganhar a gravação de um CD em estúdio profissional, com acompanhamento de um produtor musical. O prêmio ainda inclui R$ 3 mil em novos instrumentos.

"É um espaço importante que se abre para as bandas do cenário alternativo", afirmou o guitarrista da Órbita Móbile, Matheus Carvalho.

Pitty, Cascadura e Vivendo do Ócio são as atrações da Grande Final do concurso, no Bahia Café Hall. O ingresso para assistir as bandas concorrentes e aos shows dos roqueiros consagrados custa R$ 30. É preciso levar também um quilo de alimento não-perecível. As apresentações começam às 15h.

O concurso musical Desafio das Bandas é uma iniciativa do Grupo A TARDE e Nossagência Marketing, com patrocínio do Oi Galera e programa estadual Faz Cultura.

