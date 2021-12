Derrota no 'Power Couple' faz Simony perder a linha

Simony não aguentou a pressão de sair derrotada do reality show Power Couple Brasil. Ao lado de seu marido, Patrick, a cantora teve apenas 17,6% dos votos do público e perdeu para o casal Laura Keller e Jorge Souza.

Assim que a Record encerrou a transmissão da final do programa, na madrugada de quarta-feira, 22, a cantora saiu correndo do estúdio, deixando para trás o marido e os amigos Gretchen e Carlos, únicos competidores eliminados que torceram por sua vitória. A produção do programa tentou convencê-la a permanecer no local para fazer as fotos oficiais com todo o elenco e para falar com a imprensa, mas ela se recusou.

No camarim, Simony perdeu a linha. Gritou, xingou e ficou andando de um lado para o outro, irritada com os bate-bocas que teve com Conrado e Popó, e dizendo ter sido prejudicada pela edição do reality show. Ela ficou tão alterada que precisou ser atendida por um médico de plantão na emissora. Sua pressão subiu e chegou a 16 por 9.

Simony não esperava tamanha rejeição do público. Em seu Instagram, a cantora fez um desabafo e disse que o programa usou sua imagem de maneira negativa, mas que essa experiência é página virada em sua vida

