Depois de Viver a Vida, Mateus Solano rejeita o título de galã

Depois de interpretar os gêmeos Miguel e Jorge na novela Viver a Vida, Mateus Solano tem feito questão de dizer que rejeita o título de galã. Em entrevista publicada nesta quarta-feira, 19, pelo site O Fuxico, o rapaz comenta sobre a vontade de ser considerado apenas ator.

“Galã costuma ser uma gaveta, um lugar que te colocam para não tirar mais, e isso é o que me incomoda”, disse.

Mateus confessa ter vontade de interpretar um vilão e outros personagens que não se encaixem nesse rótulo. “Não me considero um galã, porque galã é um ator que interpreta um papel só, e logo de cara já interpretei dois. Acho que é diferente porque estou no lugar de um ator que pode fazer diversos personagens. Esse é o barato da profissão, seria muito ruim se eu só pudesse ser o galã da história. Todo ator tem vontade de fazer um vilão, mas o melhor papel que eu poderia fazer, eu já fiz, que foi os gêmeos, em uma novela do horário nobre do Manoel Carlos... Acho que comecei muito bem”, completa.

adblock ativo