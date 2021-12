Depois de sair da Record, Chris Flores é contratada pelo SBT

A jornalista e apresentadora Chris Flores acaba de assinar seu retorno ao SBT, onde deve comandar o reality Fábrica de Casamento ao lado do chef Carlos Bertolazzi. Ela já havia participado da área de comunicação da emissora no passado.

Chris estava na "geladeira" da Record, ou seja, não vinha sendo aproveitada nas principais atrações do canal desde o término de suas participações no comando do Troca de Família.

adblock ativo