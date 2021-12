Denny participa de ensaio da Estakazero nesta sexta

Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

Denny é o convidado da segunda noite de ensaios de São João do Estakazero, que acontece nesta sexta-feira, 16, no Bahia Café Hall (Paralela). O evento começará a partir das 22h e será marcado pelo dueto entre o forrozeiro Léo Macedo (vocalista da banda) e o cantor da Timbalada.

O show de abertura será do Forró Massapê e o encerramento fica por conta do grupo Cangaia de Jegue. Nesta semana, o município de Amargosa será a inspiração para a decoração da festa, com a montagem de uma pequena vila junina no local.

| Serviço |

Evento: Ensaios de São João da Estakazero

Quando: sexta-feira, 16, às 22h

Onde: Bahia Café Hall, Avenida Paralela

Quanto: pista – R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (bilheteria); camarote – R$ 60

