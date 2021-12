Demi Moore diz estar "aberta" à possibilidade de ter mais filhos

A atriz Demi Moore, casada com o também ator Ashton Kutcher, disse estar "aberta" à possibilidade de ter mais filhos, em declarações publicadas nesta quarta-feira pelo site da "CNN".



Demi, de 48 anos, presente no Festival de Cinema independente de Sundance com dois filmes ("Margin Call" e "Another Happy Day"), respondeu se gostaria de ter mais filhos: "Estou totalmente aberta a respeito".



A intérprete tem três filhos com seu ex-marido, Bruce Willis: Rumer, Scout e Tallulah, e em algumas ocasiões anteriores mostrou desejo de ser mãe com seu atual companheiro.



"Ashton é um ser humano incrível", declarou Demi, que contou seu segredo sobre como manter vivo o romance.

