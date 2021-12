Demi Lovato anuncia novas datas de shows no Brasil

A cantora Demi Lovato anunciou a alteração das datas dos seus shows pela América do Sul, inclusive no Brasil. As novas datas no país são de 19 de novembro (São Paulo) a 27 de novembro (Fortaleza).

Veja as novas datas da turnê pela América Latina

20 de setembro - Cidade do México - Arena Ciudad de Mexico

22 de setembro - Monterrey - Arena Monterrey

14 de novembro - Santiago - Arena Movistar / Estadio Bicentenario

17 de novembro - Buenos Aires - DirecTV Arena

19 de novembro - São Paulo - Allianz Parque

21 de novembro - Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

24 de novembro - Recife - Classic Hall

27 de novembro- Fortaleza - Centro de Eventos do Ceará

Segundo nota divulgada no seu site oficial, quem não puder comparecer nas novas datas poderá ter reembolso completo.

"Estou de coração partido de ter que fazer esse anúncio hoje", escreveu a cantora no Twitter. "Devido a questões de produção, tivemos que mudar as datas da turnê #tellmeyoulovemetour. Equador, Costa Rica e Panamá, estou devastada que tivemos que cancelar esses shows."

