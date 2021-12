Definidas as atrações do Sauípe Folia 2010

As atrações da maior micareta indoor do Brasil, o Sauípe Folia, estão definidas. Grandes nomes da música baiana, como Ivete Sangalo, Banda Eva, Tomate, A Zorra e Duas Medidas, prometem fazer o agito da galera. A festa vem também repleta de novidades, como a presença inédita da dupla sertaneja Jorge e Matheus.



Este ano a programação vai durar o dia inteiro. Os foliões que estiverem hospedados no Complexo da Costa do Sauípe poderão participar da "Festa na Piscina", no Hotel Sauípe Park, que será realizada na sexta-feira, 17 e no sábado, 18. A Banda Harmonia do Samba e o cantor Netinho comandarão o agito. O evento vai contar ainda com a apresentação de DJ's, que vão dar o tom eletrônico da tarde.

Mais tarde, é a vez do “Esquente da Vila”, realizado na Vila do Complexo da Costa do Sauípe, também na sexta, 17, e no sábado, 18. As bandas TH e Sedusamba serão as responsáveis por deixar o público preparado para a maratona da noite.



O Sauípe Folia 2010 acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de Setembro. Confira a programação abaixo:

Quinta feira (16/09)

Shows das Bandas A Zorra e Duas Medidas seguido de apresentação de DJ

Sexta feira (17/09)

- Programação durante o dia

Show da banda Harmonia do Samba na piscina

- Programação durante a noite

Show da Banda TH no “Esquente da Vila”

Show em cima do trio com o Eva seguido do show da dupla Jorge e Mateus, na Arena e apresentação de DJ

Sábado (18/09)

- Programação durante o dia

Show do cantor Netinho na piscina

- Programação durante a noite

Show da Sedusamba no “Esquente da Vila”

Show em cima do trio com Ivete Sangalo seguido do show do cantor Tomate, na Arena e apresentação de DJ



