Declamação de poemas no aniversário de Castro Alves

Os amantes da poesia já podem se animar: no próximo final de semana, o município de Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, dá início às comemorações dos 168 anos de nascimento do poeta Antônio Castro Alves.

As atividades, que acontecem nos dias 13 e 14, sexta-feira e sábado, marcam a 14ª edição do Festival de Declamação de Poemas de Antônio de Castro Alves, uma iniciativa da Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Dimis/Ipac).

O evento já é uma tradição na cidade, e reúne pessoas de diversas regiões para prestar homenagens ao trovador. As atividades, que começam no período da manhã, acontecem no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), localizado na Fazenda Cabaceiras, local onde nasceu Antônio Castro Alves.

Dentre as novidades deste ano, o festival apresenta uma divisão nas categorias Infantil e Adulto. Na parte da manhã, as crianças podem declamar seus poemas. Já pela tarde, o evento fica sob o comando dos adultos. Na ocasião, os jurados analisam critérios como originalidade, dicção, fluência verbal e fidelidade ao texto.

No dia 14 de março, sábado, os cinco primeiros colocados na declamação de poemas serão premiados. Pela tarde, o evento segue com outras homenagens ao poeta.

Com entrada franca, o festival conta ainda com a exposição Navio Negreiro de Castro Alves - Drama em Gravuras, por Hansen Bahia, que apresenta 20 xilogravuras retratando a dramaticidade social sentida pelos escravos.

adblock ativo