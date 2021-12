Deborah Secco será uma ex-BBB na próxima novela da Globo

Deborah Secco se prepara para a sua próxima novela, "Lado a Lado", na qual vai interpretar uma ex-BBB. A escalação para viver uma participante de reality show não será uma tarefa das mais difíceis para a atriz, já que a moça visitou o confinamento nas edições de 2008 e 2010.



Fã declarada do programa, Deborah era participante assídua de debates sobre o BBB no “Mais Você” na última temporada, ao lado da apresentadora Ana Maria Braga, da cantora Preta Gil e dos ex-BBBs Alemão e Priscila Pires.

Em “Lado a Lado”, de Gilberto Braga, Deborah irá contracenar com Lázaro Ramos. A trama deve suceder “Passione”, de Sílvio de Abreu, no horário nobre da Rede Globo.

A previsão é que o folhetim estreie no final do ano. O elenco conta ainda com Fábio Assunção, Camilia Pitanga e Natália do Vale.

