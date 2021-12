Deborah Secco e Sheron Menezes trocam farpas pelo Twitter

O clima está pesado entre Sheron Menezes e Deborah Secco depois da Dança dos Famosos, no Programa do Faustão, no último domingo. A ex-mulher de Roger, jurada da atração, votou para que Sheron fosse eliminada da disputa e o desentendimento entre as duas durou por mais alguns dias no Twitter, onde elas manifestaram suas opiniões a respeito do ocorrido.

Deborah também usou o Twitter para explicar o seu voto. “Para justificar novamente: A Sharon sabe dançar; leva vantagem. Eu sofri com isso no [Dança do] Gelo. Eu começando, e outros que já sabiam. Gosto de justiça”.

Em entrevista à coluna Zapping, da Folha, Sheron falou sobre seu desempenho no palco do Faustão. "Meu amor, eu nasci com gingado".

Diante da repercussão que o assunto tomou, a jurada da Dança dos Famosos minimizou a situação: "Pessoal, não se desgastem por mim. Temos coisas mais importantes na vida!".

