Deborah Secco divulga foto de casamento secreto com baiano

A atriz Deborah Secco divulgou no Instagram, nesta quarta-feira, 30, uma foto de seu casamento com o baiano Hugo Moura. No mês passado, circulou a informação de que a mãe de Maria Flor casaria no meio de 2016 em Paraty. Só que a história foi rapidamente negada pela atriz. Agora, ela confirma o casamento que aconteceu em cerimônia íntima antes do nascimento da filha.

Na legenda da postagem, Deborah relembra as emoções vividas no dia da boda. "Esse foi um dia muito especial! Juramos perante Deus sermos um do outro, nos amarmos e respeitarmos, e principalmente lutarmos sempre pela nossa família! E juramos perante a lei, que escolhemos tudo isso por livre e espontânea vontade... Nos tornamos marido e mulher!!! O que Deus uniu o homem não pode separar!!! Gratidão!!!!".