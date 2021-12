Débora Bloch apresenta "Os Realistas" em Salvador

Débora Bloch chega a Salvador para apresentar o espetáculo "Os Realistas", sexta, 9, e sábado, 10, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Será uma sessão na sexta, às 21h30, e duas no sábado, às 19h e 21h30.

A trama do espetáculo gira em torno do casal Silva, que mora em um lugarejo. Ele recebe como novos vizinhos um casal também de sobrenome Silva, que acaba se instalando em uma casa igual à do primeiro. Na relação entre esses quatro personagens, por vezes engraçada e por vezes pungente, desenvolvem-se reflexões sobre a vida, o amor, o casamento e a morte. Mas também está em jogo o limite da linguagem em tratar dessas grandes questões, uma característica das peças do dramaturgo americano contemporâneo Will Eno.

Além de Débora Bloch, também estão em cena Guilherme Weber, Fernando Eiras e Mariana Lima. Osingressos custam R$ 70 (sexta e sábado, 19h) e R$ 80 (sábado, 21h30) e estão à venda no local.

