Debate discute a música negra como combate ao racismo

A música como forma de combate ao racismo. Essa é a proposta de debate que acontecerá no seminário "Música negra comentada". O evento acontecerá na próxima sexta-feira, 17, a partir das 14h , no Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, localizado na Avenida Sete de Setembro, 1º andar do edifício Brasilgás.

No debate, estarão presentes os músicos e compositores Lazzo Matumbi, Will Carvalho e Marcos Boa Sorte, além do professor Thon Nascimento.

A atividade faz parte das ações da Década Internacional Afrodescendente na Bahia.

