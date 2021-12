De surpresa, U2 lança disco para meio bilhão de pessoas

Meio bilhão de pessoas em 119 países, usuários da loja virtual iTunes, recebeu nesta terça-feira, 9, o novíssimo álbum do U2, Songs of Innocence, numa iniciativa da Apple. Foi o maior lançamento de um disco na história.

O lançamento surpreendeu os fãs, que esperavam apenas uma canção inédita na festa (Overload, que eles tocaram com efeitos eletrônicos e em altíssimo volume), durante a apresentação de dois novos aparelhos da Apple, pelo CEO da empresa, Tim Cook. Foi em Cupertino, Califórnia. "Nós somos o sangue em suas máquinas, oh mestre zen Tim Cook", disse Bono, do U2.

O disco ficará disponível para os usuários até 13 de outubro no iTunes. Segundo o U2, é um mergulho em suas influências mais remotas, como Ramones, Bob Dylan e The Clash, assim como seus anos iniciais em Dublin, Irlanda.

As duas partes envolvidas, Apple e U2, fizeram suspense. Bono disse a Cook: "Você consideraria colocar Songs of Innocence à disposição, de graça, em 5 segundos". Cook respondeu: "Sim".

A apresentação dos novos iPhone com telas maiores, chamados de iPhone 6 and iPhone 6 Plus, foi seguida por legiões de amantes da tecnologia. Os novos aparelhos inteligentes superam os atuais iPhones de 4 polegadas.

A parceria com o U2 é antiga (e milionária, claro), e incluiu comerciais de TV, a primeira edição do iPod e outras iniciativas. "A música corre profundamente no DNA da Apple. Corre no coração de nossos produtos. A Apple mudou o jeito das pessoas ouvirem música uma década atrás, e o iTunes tem sido o centro dessa experiência", disse Cook.

