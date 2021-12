De Spice Girls a Gilmore Girls: 2016 foi o ano dos reencontros

Em 2016 aconteceu muita coisa. Entre traumáticos términos de relacionamento e dramas da política brasileira, muitos artistas se reencontraram depois de muito tempo, matando um pouco da saudade dos fãs e relembrando bons momentos da infância de muitos.

É o Tchan - Em dezembro, o grupo se reuniu para uma reportagem do 'Caldeirão do Huck', que ainda não tem data de transmissão definida. O grupo de axé mais querido do Brasil postou diversas fotos do reencontro nas redes sociais.

Rouge - Em fevereiro, sete anos após o fim do grupo, Patrícia, Karin, Fantine e Aline se reuniram para um especial acústico com sucessos do Rouge, que encantou adolescentes em todo o Brasil em 2002. O único desfalque foi Luciana, que saiu do grupo antes mesmo do fim. Os vídeos, que emocionaram muitos fãs, podem ser vistos no YouTube.

Br'oz - A boyband que surgiu logo após o Rouge também teve uma reunião em 2016, com direito a single novo. O quinteto fez uma websérie no YouTube intitulada 'Br'oz, o reencontro' e agora alimentam o canal com músicas novas.

Chiquititas -'Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés'. A música de abertura da novela marcou a infância de muita gente e, em 2016, 19 anos depois, Fernanda Souza se reuniu com Francis Helena, que viveu Chris, e Aretha Oliveira, que interpretava Pata, em seu programa 'Vai, Fernandinha!', no Multishow. Elas inclusive fizeram a coreografia.

Spice Girls - G.E.M - Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel B, três das Spice Girls, resolveram juntar o grupo novamente. Mas, como não rolou aprovação de Victoria Beckham e Mel C, elas decidiram criar a versão 'G.E.M' da girlband. As três estão trabalhando numa música nova e prometeram um show para julho de 2017 em Londres.

Harry Potter - Em julho deste ano, Daniel Radcliffe se reencontrou com dois colegas da saga 'Harry Potter' depois de apresentar-se no Teatro Público de Nova York, com a peça 'Privacy'. Ele postou uma foto ao lado de Bonnie Wright, a Gina Weasley, e Chris Columbus, que dirigiu os dois primeiros filmes da saga.

High School Musical - Em janeiro, o elenco se reuniu em comemoração aos dez anos de estreia do primeiro filme. No encontro, que foi promovido pelo canal ABC em parceria com a Disney Channel, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Lucas Grabeel e Corbin Bleu visitaram um dos cenários do filme, comentaram sobre a febre do filme e do grupo.

High School Musical -Em outubro, foi a vez de Zac Efron finalmente participar de um reencontro: ele e Lucas Grabeel foram assistir a uma peça estrelada por Corbin Bleu, e postaram várias fotos juntos no Instagram. Os seguidores ficaram muito emocionados e torceram por uma volta do filme.

Gilmore Girls - Talvez um dos reencontros mais aguardados de 2016: o elenco da série não apenas se reuniu, como gravou novos quatro novos episódios (de 90 minutos cada!) e fez com que as garotas de Stars Hollow fossem assunto frequente nas redes sociais. Deu para matar um pouco das saudades! A nova fase da série está disponível na Netflix.

