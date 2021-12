De Pernas pro Ar estreia nesta sexta nos cinemas

Crescer na carreira, cuidar dos filhos e manter a chama do casamento sempre acesa. São muitas as atribuições da mulher contemporânea.



"De Pernas pro Ar", comédia que chega aos cinemas amanhã, se aproveita dessa busca por equilíbrio para fazer graça com as situações cotidianas enfrentadas por mães, namoradas e filhas. O enredo é centrado na personagem Alice, papel da atriz Ingrid Guimarães, uma workaholic que não consegue dar atenção à família.

