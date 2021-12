David Guetta lança álbum Listen

David Guetta lançou nesta segunda-feira, 24, o álbum Listen. O novo trabalho do DJ conta com as participações de Sia ("Bang My Head" e "The Whisperer"), John Legend, Nicki Minaj ("Hey Mama"), Nico & Vinz e Emeli Sandé ("What I Did For Love"), dentre outros.

As canções do álbum vão poder ser ouvidas no show que o DJ fará no dia 9 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador.

Assista abaixo o clipe da música "Dangerous", com Sam Martin, que está presente no novo álbum:

