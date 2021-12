David Bowie e Arctic Monkeys são indicados a álbum do ano

O álbum The Next Day, primeiro de David David Bowie depois de um hiato de dez anos, foi indicado como melhor disco do ano ao prêmio Mercury, de acordo com a lista de indicados divulgada nesta quarta-feira. O camaleônico Bowie lançou em março o inesperado trabalho, com quatorze canções e que foi sucesso de crítica.

The Next Day foi incluído na lista de doze concorrentes ao prêmio, que escolhe o melhor trabalho do Reino Unido e Irlanda anualmente. A cerimônia acontece dia 30 de outubro na Roundhouse, em Londres.

Também concorrem a banda Arctic Monkeys, por AM, quinto disco da banda liderada por Alex Turner, que levou o prêmio em 2006; Foals com Holy Fire, a cantora Laura Marling, indicada pela terceira vez por Once I Was an Eagle, e Jon Hopkins, que concorre com Impunity.

Entre os indicados há cinco álbuns de estreia: o do adolescente Jake Bugg, de 19 anos, pelo disco homônimo; Settle, do grupo Disclosure; Silence Yourself, do Savages; Sing to the Moon, de Laura Mvula e Home, de Rudimentar.

Segundo as casas de apostas britânicas, os favoritos ao Mercury 2013 são mesmo David Bowie e Artic Monkeys, apesar de um porta-voz de William Hill advertir hoje que "o Mercury não é previsível".

O presidente dos jurados, Simon Frith, disse hoje que "este ano, a lista de indicados ao Mercury celebra um ano fascinante para a música britânica e irlandesa, marcado por um leque maravilhoso de vozes musicais, todas com algo intrigante a dizer".

O vencedor do Mercury leva 20 mil libras, o equivalente a US$ 31,5 mil.

