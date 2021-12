Davi Moraes faz show nesta sexta-feira no Groove Bar

>> Clique aqui e veja a programação musical da cidade

Davi Moraes mostrará as novidades do seu trabalho na próxima sexta-feira, 19, no Groover Bar, na Barra, em Salvador. O músico, cantor, instrumentista e compositor vai apresentar algumas canções do álbum que lançará no próximo ano. Os ingressos custam R$ 35 (masculino) e R$ 25 (feminino) e podem ser adquiridos na Ticketmix.

