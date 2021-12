Dão e a CaravanaBlack farão show amanhã

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O cantor e compositor Dão se apresentará neste sábado, 12, no Jequitibar Café (Varanda do SESI), acompanhado dos músicos da CaravanaBlack. O som do artista, com foco na black music, permeia também o rock´n roll, soul, funk, samba, reggae e blues. A apresentação acontecerá a partir das 21h30 e o couvert custará R$ 15.

Em 2011, Dão dará prosseguimento à divulgação do CD ¿Para Embelezar a Noite¿ como também do seu seu mais novo disco "Trampo de Samba".

