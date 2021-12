Danilo Gentili apresenta espetáculo de Stand-up Comedy no TCA

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro

Danilo Gentili apresentará espetáculo de Stand-up Comedy em Salvador no dia 10 de abril, neste domingo. Conhecido nacionalmente por seu trabalho no programa Custe o Que Custar (CQC), da Band, o humorista contará piadas sobre assuntos da atualidade na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 20 horas.



No espetáculo, que já percorreu inúmeras cidades brasileiras, o comediante sobe ao palco sem figurino, maquiagem e apoio cênico para mostrar seus esquetes ao público e comentar os assuntos do cotidiano de forma bem-humorada. A política é um dos principais temas da apresentação de Danilo Gentili.

adblock ativo