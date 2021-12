Danielle Winnits e Jonatas Faro se separam depois de três meses de casamento

Depois de apenas três meses, chega ao fim o casamento de Danielle Winnits, 37, e Jonatas Faro, 23. O ator confirmou ontem o rompimento: ¿A separação foi feita em comum acordo e de forma amigável. O casamento acabou, mas o respeito e admiração continuam. Estaremos para sempre unidos pelo amor ao nosso filho¿. Danielle está com oito meses de gestação do único filho do casal e o segundo da atriz, que já é mãe de Noah, 3 anos, da relação com Cássio Reis.

No microblog Twitter, o ator manifestou-se de maneira discreta: "E a vida segue. Cabeça erguida e muito amor no coração". Danielle e Jonatas assumiram o romance em abril do ano passado, confirmaram a gravidez em setembro e casaram-se em dezembro. Atualmente, Jonatas interpreta Rafa na novela Insensato Coração, na Rede Globo.

