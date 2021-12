Danielle Winits e Jonatas Faro se casam no Rio de Janeiro

Danielle Winits e Jonatas Faro casaram na noite desta quarta-feia, 8, na nova casa da atriz, na Praia do Pepê, na Barra, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada pelo padrasto de Jonatas, que é pastor evangélico.

Segundo a coluna Retratos da Vida, o casal se arrumou no Hotel Fasano, em Ipanema, e seguiu de carro para o local da cerimônia. Logo na saída, Jonatas bateu o carro que dirigia em um ônibus, quebrando o espelho do retrovisor, mas ninguém ficou ferido.



A atriz Betty Lago, uma das madrinhas de Danielle tirou uma foto do casal, ao final da cerimônia, e postou em seu Twitter (clique aqui e acesse).

Estiveram no casamento de Danielle e Jonatas, os famosos, Claudia Jimenez, Marcos Pasquim, Jorge Pontual, Miguel Falabella, Wolf Maya, Ana Ferraz, Jorge Pontual e Caroline Figueiredo. Noah, filho de Danielle com Cássio Reis, foi um dos primeiros a chegar ao local, acompanhado da babá.



A atriz de 37 anos e o ator de 23 começaram a se relacionar em abril deste ano. A noite de núpcias aconteceu no mesmo hotel no qual o casal se arrumou.

