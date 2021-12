Danielle Winits e Cassio Reis se separam

O casal de atores Danielle Winits e Cássio Reis colocaram o fim no casamento de cinco anos. Um comunicado oficial foi enviado pela assessoria de imprensa da atriz na tarde dessa quarta-feira, 3, falando sobre a separação. Juntos, eles tem um filho, o pequeno Noah, de apenas 2 anos.







Para quem estava acostumado a ver os dois juntos, já tinha percebido que nas últimas semanas eles estavam circulando separados. De acordo com a revista Caras, na pré-estreia de Hairspray, estrelado por Danielle, em São Paulo, Cássio estava presente, mas ambos deixaram o evento em carros separados.







Confira na íntegra o comunicado enviado à imprensa:







"Comunicamos que a atriz Danielle Winits está separada do ator Cassio Reis. Neste momento, contamos com a especial compreensão da imprensa, a qual ela sempre tratou com muito carinho, respeito e cordialidade. Ressaltamos ainda que, por ser um assunto totalmente particular, Danielle se reserva o direito de não mais se pronunciar."









