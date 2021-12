Daniela Mercury vai ter camarote no centro da cidade

Depois de anunciar o fim do seu camarote na Barra, alegando prejuízos, Daniela Mercury resolveu apostar no Circuito Osmar, no centro da cidade. A cantora está correndo atrás de um lugar para montar o espaço VIPcom sua assinatura, com capacidade para mil pessoas por dia. Fonte ligada à coluna garante que a rainha da axé music já garantiu os patrocinadores para a empreitada e que vem contando com o apoio da Prefeitura de Salvador para viabilizar a iniciativa. O chefe do Palácio Tomé de Souza, que quer fazer da Praça Castro Alves a apoteose deste carnaval, já garantiu à cantora um espaço por lá, mas a dona do Canto da Cidade ainda não se convenceu de que esta seria a melhor alternativa. Enquanto isso, ela corre atrás de um lugar na folia do Centro. Na mira da artista, dentre outros lugares, está o Sheraton da Bahia, mas o Grupo GJP já tinha outros planos.

Choque de Ordem

Este é o primeiro final de semana de praia com os novos equipamentos para comercialização de bebidas e comidas pós fim das barracas. Espera-se que prefeitura e ambulantes se entendam melhor do que andam se entendendo na Avenida Sete de Setembro, no Centro. Por lá, apesar de ter diminuído o número de barracas, ainda é difícil andar pelas estreitas calçadas. Alguns ambulantes insistem em se manter na área.

Natal em família

Daniel Boaventura vem passar as festas de fim de ano com a família. O ator-cantor, que está finalizando suas cenas na última temporada de Tapas e Beijos, vai trazer as filhas Joana (10) e Isabela (4) para brindar com os avós Edvaldo e Solange Boaventura.

Romance na praça

A escritora Darcy Nogueira Brito está com livro novo na praça. Onde Estou? , editado pela Usinas de Letras, teve lançamento no último domingo, na Galeria Leonel Mattos, no Shopping Center Salvador. A autora enveredou pela literatura após se aposentar como professora.

Ode a João Gilberto

Gilberto Gil entrará em estúdio em 2014. O cantor vai gravar um álbum em homenagem ao pai da bossa-nova, João Gilberto, mestre dos Doces Bárbaros. Antes, como faz todos os anos, o marido de Flora Gil desembarca em Salvador para curtir o verão com a família.

A estrela sobe

A baiana Laila Garin foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz por sua atuação em Elis, O Musical, em cartaz em São Paulo. A montagem, que acabou de estrear, concorre ainda nas categorias Música e Figurino.

Bazar chique

Carol Andrade comanda hoje, a partir das 11h, o Bazar Vaca Caliente, com peças de grifes como Diesel, Farm, Colcci e Zara. O evento será no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho.

Noites lusitanas

O chef Leandro Stattmann preparou um supermenu da cozinha portuguesa para os shows de Jussara Silveira, nos dias 12 e 13 próximos. Programa imperdível para quem gosta de boa música e boa comida. O evento acontece no Café Teatro Rubi, no Sheraton Hotel.

Tudo pela cozinha

Enquanto se desdobra para atender as muitas encomendas de pratos para as festas de fim de ano, a chef Anapaula Della Piazza faz uma pausa na cozinha do Volare Artesanale para participar de mesa-redonda no Festival Gastronômico de Valença que acontece até este sábado, 7.

