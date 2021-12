Daniela Mercury lança clipe em clima junino

Daniela Mercury divulgou nesta terça-feira, 12, no seu canal oficial do Youtube, o clipe Santana dos Olhos Dagua, que marca o mais novo trabalho da cantora baseado nas raízes nordestinas.

O clipe é dirigido por Igor Souto e a composição é obra do filho da cantora, Gabriel Povoas, e do cantor do Ilê Ayiê, Guiguio.

Em Santana dos Olhos Dagua, Daniela forma uma quadrilha fazendo par com o ator e apresentador Jackson Costa.

Quem também está presente é a filha da cantora, a bailarina Giovana Povoas, que acompanhou a mãe durante a turnê do "Canibália, e também conta com a participação de atores transformistas como Eyshilla Butterfly, Miss Boana, Scarleth Sangalo, além de Scher Marie, cover oficial de Mercury.

O clipe simula uma festa junina e faz parte da turnê junina da artista. Daniela vai percorrer o Brasil, com destaque para algumas capitais do Nordeste, homenageando o centenário do cantor Luiz Gonzaga, inventor do forró.

