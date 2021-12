Daniela Mercury lança CD e DVD com Axé em formato de MPB

Daniela Mercury nunca se contentou com o óbvio. Já levou música erudita para cima do trio elétrico e foi uma das precursoras da música eletrônica no Carnaval baiano. No ano passado ela resolveu sair do convencional mais uma vez: misturou axé music e MPB em um show todo feito em voz e violão, no Teatro Castro Alves. O registro daquela apresentação chega agora no CD e DVD O Axé, a Voz e o Violão.

No novo álbum a artista baiana conta um pouco da sua história na música. Com 16 faixas no CD e 23 no DVD, Daniela passa por alguns dos seus sucessos no axé, como Swing da Cor, Música de Rua e O Canto da Cidade, e canções que lhe influenciaram ao longo da carreira, como O Bêbado e a Equilibrista e Como Nossos Pais.

A ideia do novo projeto veio durante as comemorações dos 30 anos do axé. “Naquele momento veio uma reflexão do que seria esse gênero. E uma vontade de celebrar, de reiterar o que é feito aqui. Então resolvi construir esse espetáculo de voz e violão contando um pouco do contexto em que nasceu o meu axé. E para chamar a atenção para o gênero, a melhor coisa era colocar ele em contraste”, explica a cantora sobre a opção que fez pelo formato.

E a inclusão de clássicos da MPB no repertório não foi por acaso. “É para mostrar que o axé também é feito de muitas interferências de MPB. E eu sou uma cantora que tem uma base enorme neste gênero. O meu axé é impregnado de MPB”, acrescenta.

Recém-lançado pela Biscoito Fino, numa coprodução do selo Páginas do Mar com o Canal Brasil, O Axé, a Voz e o Violão pode soar diferente para o fã mais purista, afinal nele não há o agito e a batida pulsante da percussão que marcam o gênero. Mas há o violão virtuoso de Alexandre Vargas, que faz a base para a voz de Daniela. No álbum, o que está em evidência são as letras e melodias.

“Durante as apresentações, ouvi muita gente dizer: ‘Puxa, nunca tinha reparado como aquela letra é bonita ou o que ela queria dizer’. Então nesse formato, e num teatro, as pessoas escutam e percebem o valor dessas canções”, diz.

Adaptação para teatro

Transportar para o teatro, em formato voz e violão, canções que o público estava acostumado a ouvir no calor do Carnaval ou em ambientes descontraídos, se mostrou um desafio maior do que parecia. Por isso, Daniela Mercury precisou fazer algumas adaptações.

“Antes, eu tinha colocado vários sambas-reggae no começo do show. E as pessoas se empolgavam e acompanhavam nas palmas. Mas só com o violão não dava para impor o som, sem contar a reverberação do teatro. Então acabei montando um roteiro em que as pessoas escutassem um pouquinho mais até um determinado momento e do meio para o fim ficasse mais descontraído, como o axé na rua”, conta.

Os bastidores da gravação do show estão no making of disponível nos extras no DVD.

adblock ativo