Daniela Mercury faz show de voz e violão no TCA

Quem está acostumado a ver Daniela Mercury cantando e dançando nos palcos, vai ter a oportunidade ver um outro lado da cantora. Na sexta-feira, 13 de novembro, às 21h, ela se apresenta sozinha no Teatro Castro Alves, acompanhada apenas de um violão no show "Daniela Mercury, A Voz e o Violão".

No repertório, músicas que ela gostaria de regravar, clássicos da MPB e canções inéditas que estarão no próximo álbum da cantora. "Sou Sambista. Neste show a dois (instrumentos), canto a alegria e o lamento do meu coração de sambista. O Brasil voltou a sambar com o meu Axé, porque o que eu sempre quis foi nos celebrar. E, com o samba que vive em meu corpo, vou me reinventando. Canto pra alegria chegar. Canto pra tristeza ir embora. Um violão e o suingue", diz Daniela Mercury.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 120/R$ 60 (filas A a W) e R$ 80/R$ 40 (filas X a Z11). Segundo o TCA, a concessão do direito ao benefício da meia-entrada será assegurada em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para o evento.

adblock ativo