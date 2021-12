Daniela Mercury envia mini trio para redação de A TARDE

Às vésperas do Carnaval, a cantora Daniela Mercury enviou um carrinho de café para lá de especial para o Jornal A TARDE, no Caminho das Árvores, nesta quarta-feira, 27. O mini trio elétrico, equipado com caixas de som potentes, faz parte de uma campanha para divulgação da coletiva da artista.

Comandado pelo vendedor José Silva, que há 20 anos trabalha no ramo, o veículo invadiu a redação tocando alguns sucessos de Daniela.

Ao som da rainha e animados com a surpresa, os funcionários do veículo foram servidos com o café.

adblock ativo