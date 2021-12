Daniela Mercury disponibiliza novo álbum na internet

Daniela Mercury liberou nesta segunda-feira, 7, todas as músicas do álbum dela com o grupo CAbeça de Todos Nós. No site oficial da cantora, é possível ouvir 30 segundos de cada uma das 12 canções que compõem o álbum.

O novo trabalho da cantora tem regravações como Paula e Bebeto e Aquele Abraço, além das inéditas Sinto e Sei Lá. O álbum chega ás lojas até o fim do mês.

adblock ativo