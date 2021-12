Daniela Mercury destaca força feminina na axé-music

Com o pôr do sol, vieram vaias do público, ansioso pela noite de encerramento do Réveillon Salvador 2015 na praça Cayru (Comércio) nesta quinta-feira, 1º.

Mas bastou Daniela Mercury subir ao palco, já às 19h15, para os ânimos se acalmarem e as cerca de 40 mil pessoas fazerem coro no sucesso O Canto da Cidade.

"Estou especialmente emocionada. Vamos recuperar um repertório de 30 anos. Muitos vão se emocionar", disse Daniela, antes de subir ao palco. Dito e feito. Não faltaram músicas que fazem parte da história da axé-music, como Volta ao Mundo e Requebra.

Daniela levou ao palco colegas como Sarajane, Márcia Freire, Margareth Menezes, Márcia Short e Claudia Leitte. "É um manifesto do feminismo no axé. As mulheres são responsáveis por grande parte dos nossos sucessos no mundo", afirmou.

Margareth elogiou: "Daniela sempre com ideias maravilhosas, promovendo encontros memoráveis".

Márcia Freire relembrou que "naquela época, puxar um trio não era fácil. Ficávamos 12 horas cantando".

"Só queriam homens com vozes grossas, e eu e Márcia fomos das primeiras mulheres a puxar trio elétrico", acrescentou Daniela.

Pela segunda vez consecutiva, o projeto, que já tem 16 anos, foi apresentado no Comércio. Daniela disse que tem saudade da Barra, onde se apresentava todo dia 1º de janeiro, mas elogiou nova iniciativa da prefeitura: "A praça Cayru é ótima, junta a Cidade Baixa com a Alta".

Público

A superação do público estimado para os dias de festa no Comércio foi motivo de comemoração do secretário municipal de Cultura, Guilherme Bellintani. Somente na virada, 250 mil compareceram ao local: "Essa superação do público consolida o Réveillon de Salvador, que no final de 2012 não tinha dinheiro para construir nem um palco, e a gente conseguiu avançar".

Para ele, "o Réveillon de Salvador representa uma retomada simbólica da cidade como nacional. Ano passado, a cobertura da mídia nacional chegou a 31 minutos. Esse ano, vamos superar".

Desta sexta, 2, a domingo, 4, os shows ocorrem na Barra.

