Daniela Mercury canta com Margareth no ensaio Afropop

Daniela Mercury se uniu ao time de convidados de Margareth Menezes para o ensaio Afropop de quinta-feira, 23, às 21h, no Clube Fantoches. Além de Daniela, também vão se apresentar MV Bill, Gabriel O Pensador e Olodum. Antes de Margareth, que esquenta o público é o Bailinho de Quinta.

Essa é a segunda edição da nova temporada do Afropop. Na primeira, Luiz Caldas, Chico César e Ilê Aiyê animaram o público. Além de Salvador, Margareth Menezes vai levar o ensaio para o Rio de Janeiro, São Luis, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Os ingressos custam R$ 50 (inteira).

