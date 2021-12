Daniela Mercury apresenta show acústico percussivo no MAM

A cantora Daniela Mercury apresenta no dia 16 de dezembro (domingo) o Afro Cyber Retrô, show acústico percussivo preparado especialmente para o projeto no Museu de Arte Moderna (MAM), situado na Av. Contôrno, em Salvador.

A noite conta ainda com show da banda Lê Fulerê e apresentação das DJs Tricy e Karen Machado. Os ingressos no primeiro lote custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e já estão à venda no Sympla e Partiu Balada.

O projeto apresenta shows de importantes nomes da música brasileira, tanto do cenário local, quanto nacional. A proposta é oferecer opção de lazer para quem gosta de estar no ar livre.

A iniciativa coloca o MAM alinhado com outros museus no mundo, que também têm aberto as suas portas para eventos que exploram outras linguagens.

