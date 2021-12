Daniel leva ritmo sertanejo para Cajazeiras

O Campo da Pronaica, em Cajazeiras, vai 'se amarrar' com o show do cantor Daniel, que se apresenta neste sábado, 28, às 20h. O evento faz parte da grade de comemoração aos 466 anos de Salvador e, por isso, tem uma canção especial que o sertanejo vai incluir no repertório.



"Já penso logo no 'Parabéns pra você', afinal é dia de festa", diz o músico, bem humorado. Além das novas músicas de trabalho, outras canções marcantes da época de João Paulo e Daniel também serão lembradas.



Tudo isso é para agradar um público que Daniel não esconde que gosta muito. "A energia do povo baiano é, sem dúvida, contagiante. Eu sei que o povo brasileiro é alegre de norte a sul, mas na Bahia isso é muito mais nítido", considera o cantor. Por isso, se ele pudesse, ficaria mais tempo por aqui. "Infelizmente, devido a outros compromissos, devo voltar em seguida, mas haverá outras oportunidades de curtir mais essa terra boa", diz.



Falando nisso, o Pelourinho é o seu lugar predileto na cidade. "Já até fiz um show lá, acho um lugar histórico marcante, e também gosto do Museu do Ritmo, que conheci com o Brown" , conta.



Já sobre o show, não haverá convidados especiais, mas o sertanejo diz que se tiver algum amigo no palco, ele não descarta um dueto de última hora. O figurino também tem atenção especial. "Meu figurino de show não é nada extravagante, ainda mais se estiver muito calor, já vou tirando o blazer na primeira música. Gosto de usar camisa nos shows", revela.



Além de Daniel, Maria Bethânia se apresenta no mesmo dia, no Farol da Barra.



<GALERIA ID=19914/>

adblock ativo