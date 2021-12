Daniel ganha estátua de cera no santuário nacional de Aparecida

Daniel é o mais novo artista a ganhar uma estátua no Museu de Cera do Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida. No sábado, 24, a estátua foi inaugurada e já contou com a visita do fã clube do cantor sertanejo.

"Eu recebi com surpresa essa notícia de que eu estaria sendo homenageado. Estou muito feliz porque é um grande presente", disse Daniel em entrevista à apresentadora Bete Ribeiro, da TV Aparecida.

Mais de cem medidas foram tiradas do sertanejo para fazer a caracterização da escultura.

Até 31 de março, a estátua integra a exposição de artesanato Romaria, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A mostra, que é uma parceria entre o santuário e o Programa Kombina, da TV Aparecida, pode ser visitada gratuitamente.

Ao término da exposição, a escultura será levada para a Sala dos Devotos Famosos de Nossa Senhora, onde existem réplicas do humorista Renato Aragão, Ronaldo Fenômeno e do cosmonauta brasileiro Marcos Pontes. Ao todo, o museu de cera do santuário reúne mais de 60 estátuas e a entrada custa R$ 15.

adblock ativo