Daniel comemora 30 anos de carreira com DVD

O mesmo menino que, ao ganhar um gravador, por volta dos 6 anos, sonhou em virar cantor, continua sonhando alto depois de grande. Quando assistiu a um musical em Nova York, o cantor Daniel se perguntou por que não usar o mesmo formato do espetáculo para contar sua história com a música.

"Depois de ver O Fantasma da Ópera me surgiu no coração a vontade de um dia trazer isso para o meu mundo", revelou o cantor de 45 anos, em entrevista por telefone.



Alguns anos depois, não deu outra. Lá estava ele à procura de quem topasse sonhar junto. Bastou compartilhar a ideia com os diretores Marcelo Amiky e Vivien Fortes, parceiros das antigas, para a coisa andar.

O DVD Daniel - 30 Anos, O Musical apresenta a carreira do cantor a partir da interpretação de músicas que marcaram sua vida. O lançamento traz ainda um EP com três canções inéditas na voz do cantor, além do sucesso Estou Apaixonado, com a participação da cantora mexicana Thalia.

Ao total, participaram da gravação do espetáculo no Credicard Hall, em São Paulo, mais de 200 profissionais, incluindo atores, bailarinos e orquestra com 20 músicos, regida pelo maestro Carlos Iafelice (conhecido pela versão brasileira do musical New York, New York).



"Conseguimos chegar num resultado que achei formidável. Eu tinha curiosidade de ouvir como ficariam os arranjos das minhas músicas nesse formato musical, com essa cara. Tivemos um resultado totalmente diferente de tudo que eu já fiz até então nesses 30 anos".

Entre audições e ensaios, a superprodução levou cerca de dois meses para ficar pronta. "Separamos banda no estúdio, fazendo os arranjos, enquanto balé e cantores ensaiavam separadamente. Depois, foi só juntar tudo no palco".

Repertório

O espetáculo é dividido em partes, em que cada trecho representa um momento da vida do cantor. Porém, ele revela que não foi fácil chegar ao setlist. "O repertório foi escolhido pensando na minha vida. Quando se trata das minhas músicas, a gente tem realmente aquelas que foram unânimes e que não podem faltar no repertório. Mas, em se tratando de influências, eu tive muitas".

Uma das músicas citadas por ele como marco na sua história é O Menino da Porteira. Outra que emociona é Romaria, faixa que abre o DVD com a boa interpretação de Matheus Braga, que integra o elenco do musical O Rei Leão e faz Daniel quando criança.

"Acho que a gente conseguiu chegar num denominador que desejava, mas muita coisa acaba ficando pra trás, não tem jeito".

Desejo de Amar, Rosto Molhado, Hoje Eu Sei, Eu Me Amarrei e Estou Apaixonado foram temas usados para mostrar a formação e a ascensão ao sucesso da dupla João Paulo & Daniel.

Para o acidente de seu parceiro e o fim do primeiro ato, o cantor escolheu Bridge Over Troubled Water, criada por Simon & Garfunkel e imortalizada na voz de Elvis Presley, além de Tocando em Frente, que marca a retomada de tudo.

"Minha vida é estar no palco, levar a alegria para as pessoas. Acredito que tenha sido realmente a música que me ajudou a superar essa perda, poder expressar sentimentos através das canções. Até me pergunto como consegui ter força naquele momento, porque a gente sonhava com tanta coisa juntos".

Na segunda parte do espetáculo, Daniel mostra sua face romântica com músicas como Adoro Amar Você e Quando o Coração se Apaixona, que traz uma participação especial de sua esposa, Aline de Pádua.

Já as músicas Fricote, A Jiripóca Vai Piar e Meu Mundo e Nada Mais, de Guilherme Arantes, representam a ascensão de sua carreira solo. Para finalizar, Daniel interpreta Tantinho, escrita por Carlinhos Brown, seu parceiro no programa The Voice Brasil.

"O The Voice também me ajudou a fortalecer ainda mais a construção desse espetáculo, por ver tanta gente boa passar por aquele palco", diz. Já que levar a superestrutura do musical para a estrada é muito difícil, Daniel está se dividindo entre as gravações do talent show e apresentações pelo País com a turnê Pra Ser Feliz, que tem um repertório parecido com o DVD.

"Existe a intenção de, quem sabe no ano que vem, moldar esse show de alguma forma e apresentá-lo em algumas capitais. É uma vontade, na verdade". Ou seria mais um sonho?

adblock ativo