Daniel Boaventura lança 1º CD após sucesso na TV e teatro

Quem assiste à novela Caminhos das Índias sabe que terá um presente para os olhos quando Raj (Rodrigo Lombardi) e Maya (Juliana Paes) entrarem em cena. O que nem todo mundo sabe é que o tema romântico que embala o casal esconde um rosto também conhecido do público da Rede Globo. A voz em I'm in the Mood for Love pertence ao ator Daniel Boaventura, que caiu nas graças do público televisivo como o simpático professor Adriano, em cena no folhetim Malhação até dezembro do ano passado.

“É claro que é esta a imagem que as pessoas mais conhecem. Mas minha intenção é que, aos poucos, elas percebam que Adriano é Daniel e que Daniel também canta”, revela o artista baiano de 39 anos, em entrevista por telefone, de São Paulo, onde está radicado desde 1995. O tema da novela das oito convive com outras 13 faixas no CD Songs 4 U, que acaba de sair do forno com a chancela da Sony Music. O carro-chefe é a (quase) homônima Song For You, de John Miles e Bob Marshall.

Seleção – Também estão registradas lá desde o clássico Fly Me To The Moom (In Other Words), imortalizado por Frank Sinatra, até The Capitain of Her Heart, sucesso da banda suíça Double, nos anos 80, que no disco é incrementada com um solo de sax tenor do próprio DanielBoaventura. As escolhas provam que Daniel não teve medo de misturar. “Quis cantar músicas esquecidas ou que foram importantes em momentos da minha vida. E minha intenção era fazer um CD que causasse prazer na pessoa que estivesse ouvindo, mas que não discriminasse nenhum tipo de ouvinte”, conceitua o artista.

“Talvez nem todo mundo perceba quão complexo é o arranjo de cordas de The WindMills of Your Mind, ou o solo de guitarra de This Masquerade”, diz, citando outras duas faixas. “Mas todo mundo tentou ser o mais caprichoso possível sem que o resultado soasse esnobe”, ressalta Daniel. A lista ainda inclui I Loved You, Wake up Call, You're so Vain, If , Baby, Now That I've Found You, Your Smiling Face, Send in the Clowns e Hello, Detroit – sim, todas as canções pinçadas para o repertório são interpretadas em inglês.

“Não se engane, eu amo a música popular brasileira e pretendo, no futuro, gravar um disco em português. Mas gosto muito de cantar em inglês e me sinto confortável com esse repertório. A razão é simplesmente essa”, justifica, ciente de que a escolha pode gerar críticas. “Entre os especialistas, sei que vai ter gente criticando por ser em inglês, assim como vai ter gente criticando porque eu sou ator. A minha esperança é o público, mas esse é meu primeiro trabalho como cantor. Então, na realidade, estou começando do zero”, reflete.

Herança – Do zero, vírgula. Songs 4 U é a concretização de um projeto que começou ainda na época dos festivais estudantis do colégio Antônio Vieira, localizado no bairro do Garcia, em Salvador. “Era muito prazeroso, mas eu nunca achei que fosse possível eu gravar um CD”, revela o “novo” cantor.



O flerte com a música levou Daniel Boaventura até o teatro, onde ele participou de Os Cafajestes, em 1995. A montagem baiana alçou voo ao eixo Rio-São Paulo, de onde o ator só voltou por um curto período, em 1998. Daí em diante, seu currículo passou a incluir grandes musicais, como My Fair Lady, Chicago e Vitor ou Vitória.

Definida a vontade de gravar um disco, a bagagem já estava bem guarnecida de experiência. Faltava, contudo, encontrar o tom certo, tarefa confiada ao produtor musical Guto Graça Mello. “Antes eu apenas adaptava minha voz. Se fosse uma música do Supertramp, eu cantava num tom extremamente agudo. Nos musicais, eu comecei a me educar, mas ainda precisava impostar. Guto encontrou minha voz”, sentencia Boaventura.

